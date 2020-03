Mahammad Dionne réussit sa mission dans la diplomatie, Le Khalif demande à tous les fidèles de prier chez eux ( Vidéo ) « Dans une déclaration qu'il a faite ce mardi 24 mars dans sa concession de Darou Tanzil, le Patriarche de Darou Miname a solennellement demandé aux muezzins des mosquées de Touba de continuer à faire l'appel à la prière. », rapporte la page Mouride Info Web.



Qui poursuit en précisant: « Cependant, il demande aux populations de ne plus railler les mosquées et de se confier à honorer ce pilier de l'Islam chez eux ou de là l'appel leur parvient. »



Selon la même source le Khalife général Serigne Mountakha signale que « seuls ceux qui s'affairent à l'entretien des édifices pourront y prier les vendredis tout comme les autres jours, le temps que la transition se passe ».



Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Mars 2020 à 02:39 | | 0 commentaire(s)|





