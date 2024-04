Mahammed Boun. A. Dionne décédé hier : Pluie de témoignages de la classe politique envers l’ancien Premier ministre Le rappel à Dieu de l’ancien Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, suscite déjà des réactions venant de la part de la classe politique sénégalaise. Ils sont nombreux à témoigner sur l’ancien Premier ministre et candidat à l’élection présidentielle du 24 mars dernier, Mahammed Boun Abdallah Dionne, dont le décès a été annoncé ce vendredi en France, des suites d’une maladie.

Voici les réactions.



Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République : « la Nation perd l’un de ses plus éminents serviteurs. »



« Avec le décès de Mahammed Boun Abdallah Dionne, la Nation perd l’un de ses plus éminents serviteurs, un homme dévoué et précieux. À sa famille, je présente mes plus sincères condoléances. Mes pensées les accompagnent dans cette période de tristesse. Puisse Le Bon Dieu l’accueillir dans son Paradis par la Bénédiction de ce vendredi saint du mois béni de Ramadan où les musulmans s’apprêtent à célébrer la nuit du destin. »



El Hadj Mamadou Diao : « Jamais je n’oublierai ce grand homme qui a transformé ma vision de l’Etat. »



« Mes plus sincères condoléances à la famille de Mahammad Boun Abdallah Dionne et à la nation Sénégalaise. En ces moments difficiles, nous nous souvenons de sa dévotion pour sa patrie et prions pour le bon repos de son âme.



Sa contribution à la nation restera gravée dans nos cœurs. Je tiens à exprimer ma relation particulière avec ce grand homme d’Etat, serviteur de la République, brillant, pragmatique, humble et l’impact qu’il a eu sur ma vie.

Mahammed était aussi un talibé Mouride très croyant. Que Firdawsi soit sa demeure, lui qui est parti durant le mois de ramadan et en ce jour de ce vendredi. »



Mamoudou Ibra Kane, Demain c’est Maintenant : « Notre pays vient de perdre un de ses grands plus serviteurs. »



« Senegal : rappel à Dieu ce vendredi, de l’ancien Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. Notre pays vient de perdre un de ses grands plus serviteurs. Un homme affable, serviable, généreux, désintéressé, patriote, compétent et toujours jovial. Je m’incline devant La Volonté Divine et devant la mémoire du défunt frère et ami. Inna lillahi wa inna ileyhi rajihoun. Qu’Allah SWT Accorde Sa Miséricorde à Mahammed Boun Abdallah Dionne et lui réserve une place privilégiée au Paradis ! Amine.



Au nom du Mouvement #DemainCestMaintenant et au mien propre, je présente mes condoléances attristées à sa famille, à ses amis et compagnons politiques, au président #MackySall Sall et à l’ensemble du peuple sénégalais. Mes pensées vont particulièrement vers sa vaillante et gentille épouse, son grand frère Cheikh Diop Dionne et son épouse Nancy Bâ, sa nièce Coumba Diokhané et son fidèle compagnon et parent Assane Diokhané. Courage à tous !



Repose en paix big bro Mahammed ! »



Aly Ngouille Ndiaye : « Son leadership restera gravé dans l’histoire et il manquera énormément à notre nation. »



« C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de l’ancien Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. Ayant eu l’opportunité de travailler sous sa direction en tant que Ministre de 2014 à 2019, je peux témoigner de son dévouement, de sa personnalité remarquable, de sa rigueur exemplaire, mais aussi de sa piété en tant que Musulman et fervent disciple de Cheikhoul Khadim, comme en témoigne le Qaçida de Serigne Touba qu’il m’a offert lors de sa dernière visite à mon domicile. Son leadership restera gravé dans l’histoire et il manquera énormément à notre nation. J’adresse mes sincères condoléances à sa famille, et à l’ensemble de la classe politique »



Aminata Touré, président de Mimi2024 : « C’était un homme d’Etat accompli et un gentleman de grande valeur. »



« C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le rappel à Dieu du Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah Dione.



C’était un homme d’Etat accompli et un gentleman de grande valeur. Que Dieu l’accueille au Paradis parmi les Valeureux. »



Bougane Guèye Dany, Gueum Sa Bopp : « Le Sénégal perd un de ses grands fils ! »



« C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès du Premier Ministre Boune Abdallah Dionne.



Le Sénégal perd un de ses grands fils ! En ces moments difficiles, nous exprimons nos sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tout le peuple sénégalais. »



Thierno Bocoum, Agir : « Un homme de compétence et de rigueur est parti à jamais. »



« Nos condoléances attristées au peuple sénégalais suite au rappel à Dieu de l’ancien Premier ministre et candidat à la dernière élection présidentielle Mahammed Boun Abdallah Dionne. Un homme de compétence et de rigueur, est parti à jamais. »



Khalifa Ababacar Sall, Taxawu Sénégal : « Je rends hommage à son dévouement et son service à l’État »



« C’est avec tristesse que j’ai appris le décès de l’ancien Premier Ministre Mohammed Boun Abdallah Dione. Je rends hommage à son dévouement et son service à l’État. En ces moments difficiles, mes pensées vont à sa famille et à ses proches. Que son âme repose en paix. »



Boubacar Camara, Pcs/Jengu-Tabax : « Un homme courtois et cultivé s’en est allé après un dernier combat pour le Sénégal. »



« Un homme courtois et cultivé s’en est allé après un dernier combat pour le Sénégal. C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de l’ancien Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. Que son âme repose en paix ! L’ayant d’abord côtoyé, lui, directeur de l’Industrie, moi Directeur général des Douanes. L’ayant à nouveau fréquenté, lui, Premier ministre, moi Président d’un groupe industriel privé.



Enfin, nous nous sommes retrouvés, tous les deux, candidats retenus pour participer à l’élection présidentielle qui vient de connaître son dénouement. Le destin a voulu qu’il n’ait pas pu voter pour lui-même, pour des raisons de santé. Aujourd’hui, il est arraché à notre affection, quelques jours après l’installation d’un nouveau président de la République.



Jusqu’au bout, il nous a laissé le souvenir d’un homme dont la vaste culture est le trait frappant et qui aura mené un combat sans répit pour le Sénégal, avec courtoisie et détermination.



Je formule de ferventes prières pour qu’Allah SWT lui réserve une place de choix au Paradis et présente mes condoléances à sa famille éplorée, à ses proches et à tout le Sénégal. »



Abdoul Mbaye, ACT : « Il nous laisse le souvenir de nombreuses années consacrées au service public… »



« Nous apprenons le rappel à Dieu du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. Il nous laisse le souvenir de nombreuses années consacrées au service public et d’un homme qui portait au plus haut degré, la fidélité en amitié. Prions pour son repos au Paradis. Mes sincères condoléances à sa famille biologique et celle politique. »















Source "sudquotidiensn"



