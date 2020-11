Mahmoud Saleh: "ceux qui sont limogés du gouvernement n'ont aucune légitimité, ils..." Le limogeage du gouvernement de certains responsables de l’Alliance pour la République (Apr) a été diversement apprécié. Nombreux sont ceux qui estiment que les départs, de Abdallah Dionne, Amadou Ba, Aminata Touré, Oumar Youm ou encore Makhtar Cissé, sont liés à leurs ambitions présidentielles. Mais Mahmoud Saleh n’est pas du même avis.

Le directeur de Cabinet politique du président Macky Sall note que ce n’est pas la première fois que de grands responsables de leur parti quittent le gouvernement. D’ailleurs, M. Saleh estime même que ces personnalités citées n’ont jamais affiché d’ambitions présidentielles. « Je ne leur connais pas une ambition présidentielle ouverte et publiquement assumée. S’ils en nourrissent, je ne saurais le confirmer. Parce que, rien dans ce qu’ils ont à faire ou à dire ne peut me permettre de les caractériser comme portant des ambitions par rapport au fauteuil présidentiel », a-t-il déclaré à l’émission Jury du Dimanche.



Poursuivant, le ministre d’État explique que ces responsables, récemment remerciés, n’ont pas plus de mérite que leurs frères qui sont au sein de leur parti et qui n’ont jamais été portés à des niveaux de responsabilité aussi grands.



Mahmoud Saleh ira plus loin. Concernant toujours ces responsables de l’Apr limogés du gouvernement, il souligne qu’« aucun d’entre eux n’a participé à générer les fondamentaux de leur parti ». Une manière pour lui de dire qu’ils ne sont pas des militants de la première heure. Autrement dit, ces « responsables n’ont aucune légitimité historique ni politique avec l’Apr ».

