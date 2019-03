Maigrir en 1 semaine avec le régime protéiné

Oui sur 7 jours le régime protéiné fait maigrir, la perte de kilos est même parfois spectaculaire si l’on ne mange que des protéines pures. On peut facilement perdre 5kg mais attention à ne pas prolonger cette diète exclusive.



On obtient de très bons résultats et sans carence en incluant d’autres aliments minceur, toujours sans dépasser 1 semaine. Mieux vaut inclure quelques légumes et fruits pour les fibres qui aident à évacuer les déchets.



En quoi le régime fait maigrir rapidement ?

L’assimilation des protéines par notre organisme demande une dépense calorique bien supérieure aux autres aliments : pour 100 calories ingérées, le travail interne va en brûler 30.



De plus la protéine pure restreint considérablement l’absorption des calories donc dans le cas d’un régime exclusif de protéines pures, si l’on se dispense aussi de lipides et de glucides, on enclenche fatalement une perte de poids.



Le corps va aller puiser dans ses propres graisses ce qui va lui est nécessaire pour fonctionner au quotidien pour et palier ainsi à ce qui n’est plus consommé pendant une semaine. Enfin les protéines pures diminuent l’appétit, donc l’envie de grignotage et autres tentations disparaissent.



Que peut-on manger dans le cadre d’un régime protéiné ?

Les aliments qui contiennent des protéines pures à consommer sans modération pendant ce régime d’une semaine sont :

– les œufs et particulièrement le blanc qui est le plus pur.

– La volaille si on met de côté l’oie et le canard qui sont plus gras

– Tous les poissons

– Les coquillages et les crustacés

– Les laitages maigres comme le fromage blanc à 0 %

– Le bœuf (hors côte, entrecôte et pot-au-feu)

– Le veau à griller.



Sans ajout de sucre ni de cuisson dans des matières grasses, ces aliments consommés sur une semaine garantissent une perte de poids de l’ordre de 5 kilos. Il faut bien penser à boire beaucoup d’eau pendant cette semaine : si les protéines brûlent les graisses, il faut aussi aider le corps à les éliminer en s’hydratant intensément.



Des idées pour un menu protéiné pour tous à chaque repas !

Ce régime fonctionne sans pour autant ne consommer qu’exclusivement des protéines. Pour celles et ceux qui ont peur de se lasser ou qui veulent tout de même des plats équilibrés à partager en famille, il faut juste ne pas oublier de mettre des protéines à chaque repas :

Le matin ou pour une collation : café ou thé sans sucre, fromage blanc 0%, un fruit.

Au déjeuner ou au dîner, on pourra varier ses plats comme suit :

– Un poisson grillé, des concombres et un carré frais à 0%.

– Blanc de dinde, courgettes, petit suisse maigre.

– Steak de soja, lentilles vertes, yaourt maigre.

– Salade composée de lanières de poulet grillé, haricots verts, sauce fromage blanc 0 %, moutarde.

– 2 tranches de jambon, une portion de quinoa.

– Carré de cabillaud vapeur, ratatouille.

Ensuite, on alterne ces protéines et ces divers accompagnements pendant 7 jours.



Quels inconvénients si on consomme exclusivement des protéines plus d’une semaine ?

Il faut rappeler de ne pas faire ce régime plus d’une semaine et de toujours beaucoup boire, car sans fibres, le risque de constipation est élevé. Si vous dépassez la durée recommandée, vous allez fatiguer les reins et le foie, accumuler des déchets dans l’organisme et développer une mauvaise haleine.



La solution est de réintroduire des légumes, des fruits et des protéines végétales dès le 8e jour pour un apport suffisant en vitamines nécessaires à l’organisme.



Le régime protéiné est idéal pour perdre 5 kg superflus à condition de ne pas le suivre plus d’ 1 semaine et en buvant beaucoup d’eau.









