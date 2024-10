Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Maire de Sangalkam, M. Alpha Bocar Khouma Alias Pape Sow L’officiel, a démarré sa campagne pour les Législatives, ce dimanche Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Octobre 2024 à 15:29 | | 0 commentaire(s)| Le Coordinateur de l’arrondissement et communal de la Mouvance présidentielle du Pastef Les Patriotes, le Maire de Sangalkam, M. Alpha Bocar Khouma Alias Pape Sow L’officiel, a démarré sa campagne pour les Législatives, ce dimanche, sous de bonnes auspices.

Ceci, en organisant une cérémonie de récital de Coran au sein de son siège situé à Keur Ndiaye Lô. L’objectif, selon le premier magistrat de Sangalkam, est de prier pour des élections sans troubles, avec une victoire éclatante de la coalition Présidentielle Pastef Les Patriotes dirigée par le Premier Ministre Ousmane Sonko.



La population de Sangalkam et celle de Rufisque, acteurs incontournables dans l’échiquier politique départemental et national, se sont engagées dans une dynamique unitaire, pour renouer avec la victoire, en vue d’une majorité écrasante de la coalition Pastef, aux côtés de leur coordinateur M. Alpha Bocar Khouma dit Pape Sow.



Vive le département de Rufisque !

Vive l’arrondissement de Sangalkam

Vive la commune de Sangalkam !

Vive la coalition Pastef !

Vive le Sénégal !











La Cellule de communication du Maire



