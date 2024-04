Mairie de Dakar : Barthélémy Dias cherche audience auprès de Bassirou Diomaye Faye La session du Conseil municipal de la Ville de Dakar qui s’est tenue le vendredi 26 avril dernier, a servi de tribune au Maire Barthélémy Toye Dias pour solliciter une rencontre avec le nouveau Président de la république, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. But de l’audience ? Présenter au Chef de l’État les grands projets de la capitale ainsi que les obstacles qui plombent la bonne exécution de la politique de décentralisation locale qu'il a vendue lors des territoriales du 31 janvier 2023 aux dakarois ainsi que l’administration de la capitale.

Le Maire de la ville de Dakar, Barthélémy Toye Dias, a-t-il fini de digérer la cinglante déroute électorale subi par son mentor, Khalifa Ababacar Sall, le patron de la plateforme « Taxawu Sénégal » et de la coalition « Khalifa Président », lors du scrutin présidentiel du dimanche 24 mars 2024 ?



Tout porte à le croire suite à son souhait exprimé lors de la session du conseil municipal de la Ville de Dakar qui s’est tenue le vendredi 26 avril, de rencontrer le Président Bassirou Diomaye Faye aux fins de lui présenter les grandes lignes de la politique municipale sous sa magistrature ainsi que les obstacles rencontrés dans l’administration de la ville.



A l’instar de l’ancien député-maire déchu de la capitale sous le régime de Me Abdoulaye Wade et de son successeur Soham Wardini sous le règne de Macky Sall, l’actuel maire Barthélémy Dias avait aussi adopté cette démarche avec le Président sortant mais en vain.



Une requête qui risque également de ne pas aboutir de sitôt avec les nouvelles autorités compte tenu des tirs groupés et accusations mutuelles de traitrise qui avaient fini de détériorer profondément les relations politico-électorales entre l’édile de la capitale et le leader de "Pastef/Les Patriotes" et par extension de la coalition « Yewwi Askan Wi », Ousmane Sonko.



A moins que les deux parties fassent preuve de gentleman et jouent franc-jeu en rangeant ces querelles et intérêts partisans dans la corbeille des joutes politiques somme toutes normales dans une démocratie.



La place de Dakar dans le concert des villes et Cités Unies ainsi que les événements internationaux en perspective comme les Jeux olympiques de la jeunesse prévu en 2026 commandent une collaboration en parfaite intelligence entre l’Etat central et la Ville de Dakar pour relever tous les défis liés à la décentralisation et la bonne gestion urbaine.

Enqueteplus.com



