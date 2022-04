Mairie de Dakar : Formation des maires et PCD de YAW, pour une gestion propre et transparente des collectivités La mairie de Dakar est actuellement le lieu de formation des maires, mais aussi des Présidents de Conseil Départemental (PCD) de YAW.

Le séminaire de formation est dirigé par l'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall.



Ceci pour apporter son expérience et son expertise aux maires nouvellement élus ainsi qu'aux Présidents de Conseil Départemental de la Coalition Yewwi Askan Wi, pour une gestion propre et très transparente des collectivités territoriales.



Quasiment tous les cadres de la coalition sont présents comme Aïda Mbodji, Malick Gackou, Déthié Fall, Ousmane Sonko, entre autres.













