Mairie de Guédiawaye: Ameth Aidara, minorisé, rejette la démocratie et crie injustement un hold-up Ameth Aidara, nouveau maire de Guédiawaye, conteste l’attribution du poste de 1er adjoint à Cheikh Sarr de la coalition « Benno Bokk Yaakaar ». Alors, minorisé aujourd’hui, en conseillers, sa victoire a été reconnue au soir du 23 janvier par respect à la démocratie. Maintenant, dit-on, c’est ce même respect de la démocratie qui doit prévaloir pour la désignation légale de Cheikh Sarr comme 1er adjoint au Maire de la Ville de Guédiawaye.

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Février 2022 à 21:19

La pratique de la politique est assez complexe. Des adversaires ne se donnent pas de cadeaux. Les subterfuges et autres stratégies restent des armes redoutables pour atteindre des objectifs. L’installation ce jeudi, du bureau municipal de la Mairie de Guédiawaye en atteste. De vives tentions entre l’actuel Ameth Aidara et son prédécesseur, Aliou Sall ont été notées. L’édile de Guédiawaye, portant son choix de 1er adjoint, Mor Diaw de « Yewwi Askan Wi » bute sur une opposition farouche de la coalition « Benno Bokk Yaakaar ». Ladite coalition, proposant Cheikh Sarr comme 1er adjoint d’Ameth Aidara, est confiante qu’à l’issue d’un vote, le poste allait leur revenir de droit.







Vu la situation, Ameth Aidara, déclaré vainqueur aux élections locales de janvier 2023 a flairé un coup et une certaine forme de défaillance dans les rangs de l’opposition. Majoritaire à la sortie de ces élections, il a constaté à l’heure de la constitution du bureau municipal cette défection qui risque d’anéantir sa marge de manoeuvre locale . Conscient de sa minorité en conseillers, il a ausitôt décidé de perturber la séance d’investiture.



Certains observateurs qui constatent le dénouement de cette investiture, précisent qu’Ameth Aidara n’a rien à contester. Et, le respect de la démocratie qui a fait accepter la défaite à son prédécesseur, Aliou Sall, devrait prévaloir dans la situation actuelle. Politiquement, relève-t-on, « Benno Bokk Yaakaar » a déroulé une stratégie gagnante pour tailler 4 conseillers municipaux de « Wallu Sénégal », la coalition du PDS. Cette taillade de conseillers, techniquement opérée et légitime, donne la majorité à « Benno Bokk Yaakaar » dans cette mairie de ville.



Présentement, « Yewwi Askan Wi » avec ses 39 conseillers sera minoritaire au sein du Conseil. Conséquence, le camp de « Benno Bokk Yakaar » aura la possibilité de s’opposer à la politique d’Ahmed Aidara et, rendre impossible une partie de ses ambitions.



Ameth Aidara, driblé politiquement, refuse d’accepter le principe démocratique et parle d’une volonté d’un hold-up. Alors qu’en politique, rien n’est acquis tant que le tout n’est pas validé. Etant un « nain » politique, il a baissé ses gardes et ses adversaires politiques en ont profité pour exploiter sa carence. « Nous n’allons pas trahir la population, il n’y aura pas de vote parce que s’il y a vote il y aura hold up. Nous n’allons pas dealer avec ce régime. Nous ne sommes pas des dealeurs politiques », a-t-il protesté.



Mais, l’expression de la volonté populaire locale se limite à l’accomplissement d’un devoir civique à travers le vote. Une fois, les jouissances terminées, les enjeux se poursuivent à d’autres niveaux avec l’installation du bureau municipal. Et, il a été toujours, question de stratégies et de stratagèmes pour contourner à l’interne, la volonté de la personne désignée comme maire. Heureusement, prévient-on, il a été sauvé par la décision du Préfet qui a décidé de suspendre la séance jusqu’à nouvel ordre.



