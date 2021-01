Mairie de Kaolack Pape Demba Biteye pas intéressé : «Je n’ai aucune ambition de diriger la municipalité…» Pape Demba Bitèye brise le silence. Le directeur général de la Senelec a réagi sur plusieurs sujets concernant la boîte qu’il dirige depuis bientôt deux ans . Sur les ambitions qu’on lui prête de diriger la mairie de Kaolack, Pape Demba Bitèye dit n’avoir aucune prétention ou ambition de diriger la municipalité de cette ville.

D’après « Le Témoin », Pape Demba Bitèye a tenu à mettre fin aux polémiques sur sa supposée ambition de briguer la mairie de Kaolack. Sur ce sujet, le responsable apériste de Saloum dit n’avoir aucune prétention ou ambition de diriger la municipalité de Kaolack.



« Je suis une solution. Je n’ai d’ambition que de réaliser les orientations du Président. Je ferai ce qu’il me dira », répond-il à ce sujet.



Et s’il lui demande de briguer la mairie de la ville de Mbossé ?



