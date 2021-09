Mairie de Notto Diobass : Bby à la fois pour et contre la candidature de Alioune Sarr Dans la commune de Notto Diobass, une frange de Benno Bokk Yakaar (Bby) s’était récemment insurgée contre la candidature du maire sortant, Alioune Sarr accusé d’en avoir fait l’annonce sans aucune concertation. Mais lundi, l’autre tendance est montée au créneau pour valider cette candidature au nom de la mouvance présidentielle.

Une frange de la coalition Benno Bokk Yaakaar de Notto Diobass, composée du Parti Socialiste (Ps), des Démocrates Rénovateurs (LDR/Yeesal), du mouvement And Bokk Jëmuwaay, de l’Alliance pour la République (Apr), s’était récemment révoltée contre le maire Alioune Sarr, par ailleurs coordonnateur de la coalition, suite à sa déclaration de candidature.



Ce dernier était accusé par ses pourfendeurs parmi lesquels Louis Thomas Ciss (secrétaire général de la coordination socialiste) de gestion solitaire avec comme soubassement la promotion de l’incompétence à la place du mérite, le manque de respect notoire envers ses collaborateurs politiques, la mise à l’écart des pionniers de la coalition.



Lundi, la coalition présidentielle s’est réunie en assemblée générale à laquelle ont pris part l’ensemble de responsables de Bby, en l’occurrence Modou Sène de l’Apr premier adjoint au maire, Amadou Touré de la Ligue Démocratique (LD) et deuxième adjoint au maire, ainsi que les responsables de l’Alliance des Forces de Progrès (AFP), du Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT) et du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) pour recadrer les contempteurs du ministre du Tourisme.



Selon El Hadji Diané, conseiller municipal et membre de l’Apr, la coalition Bby a porté son choix sur Alioune Sarr qui, selon lui, est le candidat naturel du camp présidentiel. Il estime que le maire sortant est surtout choisi au regard des nombreuses réalisations qu’il a accomplies à la tête de la commune.



A cela, s’ajoutent sa vision et son engagement à faire de Notto Diobass une commune phare, enviée pour sa capacité à innover et à bâtir une économie locale, riche, diverse et porteuse d’un développement local inclusif, à travers des projets structurants.



El Hadji Diané loue également l’expertise, l’expérience et la grande capacité de gestion des collectivités territoriales de Alioune Sarr qui, ajoute-t-il dispose d’un vaste réseau de partenaires au développement. Autres raisons qui ont guidé leur choix, El Hadji Diane et Cie évoquent le contexte de grands enjeux économiques et écologiques liés à la problématique de l’emploi et de l’employabilité des jeunes et des femmes, mais aussi la prise en charge des secteurs clés comme l’éducation, la santé, l’électrification, l’hydraulique et l’assainissement, le sport, le foncier, etc.



La tendance qui s’était rebellée contre la candidature du maire Alioune Sarr avait soulevé de nombreux griefs contre ce dernier. Elle avait dénoncé «une annonce cavalière, qui relève d’une entreprise strictement personnelle et n’engage aucunement la coalition présidentielle, car ne découlant pas d’une démarche inclusive, pour la conception d’un programme politique en vue des élections locales et l’élaboration d’un plan d’action, pour aller vers un candidat consensuel, afin de gagner haut la main ces consultations électorales».

