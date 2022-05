Mairie de Ouakam / Pour licenciement abusif : Plus de 100 agents licenciés, en sit-in, dénoncent l’abus d’autorité du maire Abdou Aziz Guèye

Près d’une centaine de travailleurs licenciés injustement et sans motif légal de la Mairie de Ouakam, ont tenu un sit-in ce mercredi. Frustrés, ils dénoncent les abus de pouvoir du Maire Abdou Aziz Guèye. Disposant de contrats de travail tacites et percevant leurs salaires régulièrement, depuis 2017, ils considèrent que leur maire fait montre d’une méchanceté et d'un manque de considération à leur égard...