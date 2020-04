Mairie de Richard Toll : le secrétaire municipal et les employés se déchirent pour la prévention du Covid-19 Entre les employés municipaux et le secrétaire municipal de la mairie de Richard Toll, on ne parle pas le même langage. Les employés accusent, en effet, la mairie de n’avoir rien fait pour doter les agents municipaux de matériels de prévention du coronavirus en cette période de pandémie.

Pire encore, déplore Moussa Diaw, délégué syndical à la mairie, le personnel s’est cotisé pour s’acheter le matériel adéquat, mais le secrétaire municipal a interdit que ce matériel soit déposé à la mairie.

S’exprimant sur la Rfm, Moussa Diaw, ajoute que le secrétaire municipal a également établi des horaires de travail contraires à ceux arrêtés par le chef de l’Etat. Il demande, en effet, aux employés de travailler de 8h à 14h, alors le décret présidentiel fixe ces heures de 9h à 15h.



