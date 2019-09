Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Mais pourquoi Donald Trump a-t-il le teint orange? Le Président des Etats-Unis vous répond Rédigé par leral.net le Mardi 17 Septembre 2019 à 13:29 | | 0 commentaire(s)| Donald Trump et ses affirmations toujours plus originales. Ce jeudi, le président des Etats-Unis prononçait un discours de plus d’une heure devant des élus républicains à Baltimore.





Sa prise de parole a été l’occasion pour lui de se justifier sur… la couleur de son teint. Ironisant un long moment sur les énergies renouvelables, Donald Trump a expliqué que c’était les ampoules à économie d’énergie qui lui donnaient son « teint orange ».



Une présidentielle pleine de potentiel



«Les gens me demandent quel est le problème avec ces ampoules. […] Et bien déjà, pour moi, la lumière n’est pas bonne», a déclaré, moqueur, le président américain. «J’ai toujours l’air orange. Et vous aussi. Cette lumière est la pire».



La campagne présidentielle américaine de 2020 pourrait s’annoncer pleine de petits moments d’humour comme celui-ci. Comme Donald Trump, Joe Biden, qui participe actuellement à la course de la primaire démocrate en vue de l’élection présidentielle, est lui aussi un habitué des petites blagues et autres déclarations farfelues. Entre plaisanteries et bourdes, la campagne s’annonce mouvementée.





Accueil Envoyer à un ami Partager