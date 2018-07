Maison d'arrêt de Thiès: Un détenu s'immole par le feu, trois autres évacués

Un Thiantacoune (disciple de Cheikh Béthio Thoune) du nom de d’E. D. Diallo, a été tenté de mettre fin à ses jours samedi dernier à la Maison d’arrêt et de correction de Thiès. Selon Walf Quotidien qui donne l’information, le susnommé s’est immolé par le feu dans les toilettes de la chambre 2 où il séjourne, après avoir auparavant bu du grésyl.



Les disciples de Cheikh Bethio Thioune qui bouclent six jours de grève de faim, laquelle s’est soldée par l’évacuation de trois d’entre eux. Ils seraient toujours hospitalisés à l’hôpital régional de Thiès. Ces derniers ont tenté de se suicider en buvant de l’eau de javel avant que la tentative ne soit interrompue par quelques-uns de leurs voisins de chambre.



Les détenus grévistes de la faim, qui bouclent six jours de diète, réclament un procès. Ils sont en détention préventive depuis 2012. Ils sont poursuivis pour « association de malfaiteurs, recel de cadavre, inhumation sans autorisation, non dénonciation de crime et meurtre et actes de barbarie ». Il s'agit de la mort de leurs condisciples Ababacar Diagne et Bara Sow.



Leur marabout, Cheikh Béthio Thioune, également placé en détention dans le cadre de cette affaire, bénéficie d’une liberté provisoire. De sources concordantes, les Thiantacoune pensionnaires de la Mac de Thiès comparaîtront finalement le 20 juillet au tribunal, à l'effet d'examiner leur demande de liberté provisoire.