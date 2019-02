Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Maître Dior Diagne et l’APR de Dakar-plateau organisent un meeting de soutien pour la réélection de Macky Sall ce vendredi Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Février 2019 à 09:48 | | 0 commentaire(s)|

Me Dior Diagne, la plus belle des avocates sénégalaises et l’une des meilleurs experts en droit international de sa génération, va lancer ce vendredi « Macky Sall Point Barre », son mouvement de soutien au candidat de Benno Bokk Yakaar pour la Présidentielle du 24 février 2019, Macky Sall. La conférence de presse de lancement se déroulera ce vendredi à 16 heures précises à son domicile à Dakar Ville, en face du majestueux Immeuble Kébé. Macky Sall décroche ainsi un soutien de taille que voudraient avoir tous les autres candidats à la Présidentielle du 24 février prochain.



La « sœur » pour toujours de Phillipe Maguilène Senghor, la fille de Feu Ousmane Diagne (chef du grand Conseil de la Khadriya), en plus d’être une tête bien faite, a toujours symbolisé la beauté, la classe et l’élégance dans le barreau sénégalais et une égérie tropicale et exotique à l’international. Et c’est cette femme qui a eu des relations privilégiées avec de grands avocats comme le Français Jacques Vergès, qui vient donner un grand coup dans la fourmilière pour soutenir l’homme du Plan Sénégal Emergent (PSE) et de l’autoroute Ila Touba, pour ne pas nommer, le Président Macky Sall.



C’est sûr que ce soutien de taille de Me Dior Diagne, diplômée, par ailleurs, d’études supérieures spécialisées en Banques Assurance, et qualifiée dans plusieurs domaines juridiques, va assurément booster la campagne électorale de Macky Sall, qui vient de terminer son périple en Casamance et, est maintenant paré pour l’étape de Rufisque et de Dakar dans quelques jours, afin de finir en apothéose, pour attendre avec sérénité et assurance le scrutin du 24 février.



Fille de Feu Ousmane Diagne, président du Conseil supérieur Khadrya, Me Dior Diagne est l’une des avocates les plus célèbres et les plus compétentes de sa génération. Produit de la faculté des Sciences juridiques et politiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, cette belle dame fait partie des personnalités du barreau sénégalais qui font la fierté du Sénégal au niveau international.



Cette avocate internationale confirmée est souvent entre deux avions, sollicitée un peu partout dans le monde, pour son expertise avérée dans l’énigmatique droit international. Me Dior Diagne est surtout connue pour avoir défendu des dossiers qui ont défrayé la chronique au niveau international au nombre desquels on peut citer, entre autres, l’affaire du jardinier marocain de Saddam Hussein, Oumar Raddah et le Yougoslave Slobodane Milosevic.



Me Dior Diagne était également très proche de la figure du droit international, l’avocat français Jacques Vergès, décédé dernièrement. D’ailleurs, à eux deux, ils ont formé un duo percutant pour défendre de très grandes personnalités du Monde contemporain. A bonne école, Me Dior Diagne s’inspirait beaucoup de Jacques Vergès. C’est ainsi qu’ils ont défendu ensemble les dossiers des Présidents Oumar Bongo, Idriss Deby, Alassane Ouattara et Saddam Hussein. Ils ont aussi plaidé contre l’opposant congolais Bernard Kolela. Et dernièrement, c’est Amadou Haya Sanogo, l’auteur du putsch militaire du 22 mars 2012, qui avait fait appel aux compétences de la belle avocate sénégalaise.



Décrite comme une battante, une vraie dame de fer qui ne se laisse pas faire, Me Dior Diagne qui est aussi très proche de la notaire Tamaro Seydi (épouse du ministre Abdoulaye Daouda Diallo), de Macky Sall et de la Coalition Benno Bok Yakaar, constitue ainsi un soutien symbolique et intellectuel pour le reste de sa campagne électorale.



Me Dior Diagne est aussi reconnue pour être une femme généreuse qui vient toujours en aide aux populations démunies en plus d’innombrables actions dans le social…C’est cette belle avocate qui va lancer ce vendredi « Macky Sall Point Barre », son mouvement de soutien au candidat de Benno Bokk Yakaar pour la Présidentielle du 24 février 2019. Point barre !























