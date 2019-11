Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Maître Gims : Sa chérie Demdem le surprend avec une demande en mariage ! Rédigé par leral.net le Lundi 25 Novembre 2019 à 11:03 | | 0 commentaire(s)| Alors qu’il vit en couple depuis plusieurs années avec sa bien-aimée Demdem, Maître Gims pourrait très prochainement faire le pas tant attendu. Présenté comme l’un des couples les plus glamours de la scène française, Maitre Gims et Demdem semblent très soudés et indestructibles. Ce qui pourrait les conduire à officialiser leur union.



D’ailleurs, Demdem a décidé de prendre les choses en main en demandant son homme Maitre Gims en mariage. Elle s’est présentée à lui munie d’un anneau et s’est mise à genou pour lui proposer de s’unir à elle pour la vie. La vidéo de cette surprenante demande a fait le tour de la toile et nombreux sont ceux qui saluent le courage de la jeune femme.



Dans la vidéo en question on peut voir un Maître Gims sans voix et plus ému que jamais. Pour Demdem, il n’était pas question d’attendre que son homme se bouge.



Bien qu’il soit le plus souvent discret sur sa vie privée, il y a quelques années, l’ancien leader de la Sexion d’assaut avait néanmoins levé le voile sur l’identité de celle qui fait battre son coeur: sa compagne bien aimée “Demdem” (de son vrai nom Demba).



Après l’avoir présenté au grand public via les réseaux sociaux, Maître Gims lui avait signé la plus belle des déclarations d’amour en lui dédiant la chanson “Tout donner”. La belle jeune femme avait d’ailleurs fait une apparition plus que remarquée dans le clip qui a remporté un franc succès…



Depuis lors, Maître Gims et Demdem ne cessent de jouer les Jay-z et Beyoncé à la française sans pour autant donner plus de détails sur leur vie de couple ou leurs enfants.



En adressant cette demande, Demdem n’a pas seulement déclaré sa flamme à son homme, elle est également venue faire taire les vilaines rumeurs qui planent au dessus de son couple depuis quelques temps.



En effet, une jeune femme dont l’identité reste un mystère prétend être en couple avec le rappeur Maitre Gims. Elle est même allée plus loin puisqu’elle certifie être enceinte de lui (de jumeaux). Elle a même essayé de fournir quelques preuves pour étayer ses propos, à savoir quelques captures d’écran de leurs prétendues conversations.



Il ne nous reste qu’à attendre pour découvrir Demdem en robe blanche et Maître Gims en costard et lunettes de soleil assorties.







Accueil Envoyer à un ami Partager