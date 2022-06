Majambal Jaañ, Siise Lô, Yërim Seek, Messieurs, arrêtez de stigmatiser les Casamançais ! Guimar Diop

Depuis 2012, nous assistons à l'ethnicisation de la politique sénégalaise, ce qui peut détruire le tissu social de notre pays. Ces politiciens font d'une pierre deux coups, en vous demandant de faire leur sale boulot.



Êtes-vous les seuls dans ce pays ? Entendez-vous d'autres et leurs cousins faire valoir ces arguments ?



Non, ils vous utilisent simplement pour générer plus de haine envers votre communauté, et vous tombez dans leur piège sournois, en faisant leur sale boulot et en attisant les tensions dans ce pays. Les Casamançais et Monsieur Ousmane Sonko ne sont pas rebelles, il y a une rébellion en Casamance, les deux ne sont pas pareils.



La Casamance a été intégrée à la colonie du Sénégal avant le Waalo, avant le Jolof, avant le Kajoor, avant le Baol, avant nos terroirs.



Les Casamançais sont devenus Sénégalais avant nous, arrêtez de les stigmatiser Messieurs.















Guimar Diop