Makhtar Cissé, DG de la Sénélec : «Mon pari est qu’à partir de 2020-2021, le prix de l’électricité baisse sensiblement »

Ce n’est pas un canular et on n’est pas au mois d’avril pour penser qu’il s’agit d’un gros poisson. Le Directeur général de la Sénélec, repris par "L’Observateur", a bel et bien annoncé son souhait de faire baisser de 50% du prix de l’électricité à partir de 2020-2021​.



Mais ce n’est pas pour maintenant. «Mon pari est qu’à partir de 2020-2021, le prix de l’électricité baisse sensiblement, confie Makhtar Cissé, dont l’entreprise vient d’obtenir la note AA- du cabinet Bloomfield investment. Dès qu’on aura le premier gaz, le prix de l’électricité va baisser et dans 10 ans, les factures seront divisées par deux ».



Une façon de doper le pouvoir d’achat des ménages sans recourir à une augmentation des salaires, pour les salariés.