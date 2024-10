Maladies oculaires : Les parents invités à protéger leurs enfants des écrans

Le coordonnateur national du Programme de promotion de la santé oculaire, docteur Mouctar Dieng Badiane, a appelé, jeudi, les parents à protéger leurs enfants des écrans, en vue de les prémunir contre les maladies oculaires.



‘’ Nous appelons les parents à protéger leurs enfants face aux écrans, afin de préserver leur santé oculaire. C’est pourquoi nous avons développé les 4P, c’est-à-dire pas d’écran le matin, pas d’écran dans la chambre de l’enfant, pas d’écran pendant les repas mais aussi pas d’écran avant de dormir ”, a-t-il notamment dit à des journalistes.



Il s’exprimait en marge de la célébration de la Journée mondiale de la vue au district sanitaire de Bambey. Cette journée est placée cette année sous le thème : “Aimez vos yeux, donnez la priorité à la santé oculaire des enfants.’’



La cérémonie a été présidée par l’adjoint au préfet de Bambey, Mamadou Faye. Elle a vu la présence du directeur régional de la Santé, d’élus locaux, d’une délégation du ministère de la Santé et d’acteurs de la santé.



Selon le médecin ophtalmologiste, ce phénomène des écrans peut avoir des conséquences néfastes chez l’enfant.



Le Sénégal compte 165 mille aveugles et plus de 550 mille malvoyants



Il a souligné que cette journée mondiale est une occasion de faire ” un fort plaidoyer pour un changement de comportement, cette journée constituant aussi une opportunité de mobilisation des ressources, pour le financement endogène de la santé oculaire ”.



Le Sénégal, a-t-il indiqué, compte environ plus de 165 mille aveugles et plus de 550 mille malvoyants.



“ Malgré ce taux élevé, l’Etat a fait beaucoup d’efforts dans la formation, la mise en œuvre de stratégies et l’accès aux soins, la construction d’infrastructures de prise en charge et d’équipements ”, a-t-il fait valoir.



L’ONG Sightsavers a remis un lot d’équipements de santé oculaire d’une valeur de 105 millions de francs Cfa, aux districts sanitaires de Bambey, Kédougou, Koumpentoum et Nioro.



L’adjoint au préfet de Bambey a appelé à une implication des populations, dans la sensibilisation pour une meilleure santé des yeux.



Mamadou Faye souligne que les pouvoirs publics ont fait ” d’énormes efforts dans la prise en charge de la cataracte, pour une bonne santé visuelle des populations ”.



Le président du conseil départemental de Bambey, Babacar Ndiaye, a plaidé pour la construction d’un hôpital de niveau 3 dans ce département, en vue d’améliorer la prise en charge sanitaire des populations.



“En dépit de la densité de sa population estimée à plus de quatre cent mille habitants, Bambey reste l’un des rares départements du pays à ne pas avoir un hôpital de référence”, a-t-il déploré.



