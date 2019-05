Malaise à l’Ige : Ce détail qui n’a pas été dit sur le cas Cheikh Awa Balla Fall

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mai 2019

On en sait encore un peu plus sur le malaise qui secoue l’Inspection général d’Etat depuis la nomination de Cheikh Awa Balla Fall, directeur de l’ENA, par ailleurs responsable de l’Apr.



Dans sa livraison du jour, ‘’Libération’’ rapporte un détail et pas des moindres. Le journal révèle que Cheikh Awa Balla avait fait le concours en même temps que Birima Mangara, qui l’avait réussi avec brio. Mais contrairement à l’ancien ministre du Budget, Cheikh Awa Balla Fall avait échoué.



Et contre toute attente, un décret présidentiel lui fait intégrer ce corps, le plus réputé de l’administration sénégalaise. Il n’est pas le seul à faire son entrée hors concours. Mouhamed Fall, ci-devant gouverneur de Dakar, a été nommé par décret et avant lui, Babou Ngom, Couty Fall ou l’actuel coordonnateur de l’Inspection général des Finances (Igf).

