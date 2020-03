Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Malaye Faye, expert en risque bancaire : Un sachant qui partage avec les plus jeunes Rédigé par leral.net le Lundi 30 Mars 2020 à 16:27 | | 0 commentaire(s)| Banquier sénégalais, formé au Sénégal à Sup de Co de Dakar, Malaye Faye a été entre 2007/2009, Directeur d'agence de la zone industrielle de la BICIS. Ensuite, il a rejoint entre 2009/2012, la Bank Of Africa Sénégal comme chef du département réseau et exploitation.

L’expert en risque bancaire, Malaye Faye, après un brillant parcours professionnel, a par la suite rejoint l'ECOBANK Sénégal comme Risk Manager. Mais en 2015, il a été recruté par la Banque de Dakar (BDK) comme Directeur des risques. Au bout de 2 ans 3 mois précisément, il fut promu Directeur Général Adjoint. Poste qu'il occupe pendant 10 mois, avant d’aller pour le compte du même groupe, en Côte d'Ivoire comme Directeur Général de la Banque D'Abidjan (BDA).



Avec les bons services faits à Abidjan, Malaye est de retour à Dakar depuis Janvier 2020 comme Directeur Général de la BDK. Et, il a pour rôle de faire croître cette banque afin d'installer un climat de sérénité après les départs de ses prédécesseurs.



Cumulativement, il dispensait des cours de gestion de risques dans les écoles de formation au Sénégal. Juste pour dire que Malaye est un expert en risque bancaire, un sachant qui aime partager avec les plus jeunes.





