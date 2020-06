Malgré sa maladie de la Covid-19, le Major Moussa Diop a été emporté par une crise cardiaque Le major Moussa Diop, assistant du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye est décédé ce mercredi, des suites d'une crise cardiaque. Ceci quand on lui a annoncé la disparition de son père.

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Juin 2020 à 09:27 | | 0 commentaire(s)|

Assistant du ministre ALy Ngouille Ndiaye, le major Moussa Diop, qui était atteint par la Covid-19, est décédé d'une crise cardiaque. Après qu'on lui a annoncé le décès de son père ce mercredi.



Son père qui habitait les HLM6, était un colonel à la retraite et on lui reconnaissait une proximité étroite avec son fils. Le major Moussa Diop, jugé par ses amis, ne tarissait pas d'éloges sur lui, surtout la complicité qui le liait à son père.



Malade de la Covid -19, ce n'est qu'après l'enterrement de son père ce mercredi, qu'on lui a annoncé la nouvelle. Il succombera alors d'une crise cardiaque.



