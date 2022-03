Mali: La Cour de justice de l’Uemoa ordonne la suspension des sanctions économiques

La Cour de justice de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) a ordonné, ce jeudi 24 mars la suspension des sanctions économiques, imposées au Mali par des chefs d’États et de gouvernements de l’Uemoa en date du 9 janvier 2022.



Une décision qui va changer la donne pour le Mali et redistribuer les cartes entre Assimi Goïta et les chefs d’État ouest-africains.