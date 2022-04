Mali : Le compte bancaire « Soutien à la Transition » affiche un solde de plus de 100 millions de FCFA

A la date du 1er avril 2022, précise-t-on, ledit compte affiche un solde de 100 948 283 FCFA et n’a encore fait l’objet d’aucun mouvement débiteur.



Par ailleurs, le ministère de l’Economie et des Finances ajoute qu’il informera, chaque lundi, les populations sur la situation du compte, à partir de son site web :



Le ministère a saisi cette occasion pour remercier tous les contributeurs pour leur élan de solidarité et leur engagement patriotique pour la réalisation des objectifs de la Transition.

Source : Dans un communiqué de presse, le ministère malien de l'Economie et des Finances a fait le point sur le solde du compte bancaire « Soutien à la Transition» à la date du 1er avril 2022.

