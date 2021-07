Mali : Quatre militaires Sénégalais blessés dans un accident de véhicule Quatre militaires sénégalais ont été blessés dans l’accident de leur véhicule survenu mardi au Mali, suite à l’explosion d’un engin explosif improvisé, a appris l’APS de la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA), vendredi. Tribune

’’Le vendredi 9 juillet 2021 vers 13 h, de retour d’une mission sur l’axe Sévaré-Bankhass, un engin blindé de transport de troupes de type puma du DETSEN10/MINUSMA a heurté un engin explosif improvisé (…)’’, a indiqué la DIRPA dans un communiqué.



Le bilan de l’accident s’élève à quatre militaires blessés dont trois fracturés, précise le texte, selon lequel les quatre blessés ont été évacués par hélicoptère sur Sévaré, à l’hôpital de niveau 1 du Detsen 10.



Le Detsen 10, désignant le 10e Détachement sénégalais de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), compte 850 militaires. Il a été déployé au Mali entre décembre 2020 et février 2021 pour une durée de 12 mois, rappelle la DIRPA.



