Mali : Vers la construction de deux centrales solaires par les Russes

Selon un communiqué de presse, cette rencontre est la suite des différentes missions ministérielles effectuées en Russie en vue de trouver des partenariats dans divers domaines, dont celui sur des énergies renouvelables afin de permettre au Mali de satisfaire son autosuffisance en production d'énergie.



«C'est dans ce cadre que des échanges avec la société Novawind ont permis d'envisager la réalisation de deux centrales solaires. Une centrale de 150 mégawatts à Bougouni et une autre de 150 mégawatts à Sanankoroba. Au cours de leur visite au Mali, l’équipe technique de la société Novawind a effectué une visite de terrain à Sanankoroba et à Bougouni avant de procéder aux échanges techniques avec les autorités pour déterminer les conditions financières », renseigne le document.



Selon le ministre de l'Économie et des Finances, la société Novawind a confirmé qu'elle était disposée à réaliser la centrale de Bougouni dans un délai d'exécution de 12 mois et ensuite celle de Sanankoroba.



« Nous devons à partir de la fin de ce mois, nous retrouver pour discuter des conditions financières et signer des accords pour que dans un délai de 12 mois, nous puissions avoir la production de cette centrale. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, 70 % de la production d'énergie du Mali provient du thermique. Ce qui est extrêmement coûteux et pèse fortement sur l'équilibre financier de la Société Énergie du Mali (Edm-SA). C'est pourquoi, le gouvernement est en train de s'activer pour trouver des solutions alternatives au tout thermique » a expliqué le ministre Alousséni Sanou.



