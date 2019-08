Mali, Vidéo : Leïla Kane Diallo défie Diaba Sora, Coco Emilia et Eudoxie Yao

Ses photos et vidéos font le tour de la Toile. Invitée à un mariage, la Malienne Leïla Kane Diallo, vêtue de bijoux, plus de 5 kg d’or, d’une valeur estimée à 175 millions de FCFA, a fait parler d’elle. Pour sans aucun doute lancer un défi à ses « rivales », sa compatriote la Malienne Diaba Sora, la Camerounaise Coco Emilia et l’Ivoirienne Eudoxie Yao. Mieux, l’ex fiancée de Shape n’a pas trouvé mieux que de distribuer des espèces sonnantes et trébuchantes, 10 millions de FCFA, en un temps record de 10 minutes.