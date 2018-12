Malick Gackou : « J’ai été blessé pour sauver mon pays »

« Nous avons été sollicités par les forces de l’ordre à 6h du matin pour revenir dans les locaux du conseil constitutionnel. Mais, grande a été notre surprise quand nous avons vu qu’il y avait une liste à la tête de laquelle, se trouvait la mandataire de la coalition BBY, Aminata Touré.



Nous avons contesté cette liste comme nous l’avions fait la veille, parce que c’est illégal et anticonstitutionnel. Il y a eu une altercation avec les forces de l’ordre et c’est ainsi que j’ai été blessé pour sauver mon pays et ses intérêts.



L’ordre de passe est important parce qu’avec le trucage et le hold-up électoral que prévoient le président Sall et son régime, avec le parrainage et ses règlements iniques, quand quelqu’un parraine Malick Gackou et Macky Sall, on validera le premier qui a déposé. Ce qui est d’ailleurs une incohérence. Mais il faut que Macky arrête, qu’il sache que le Sénégal ne lui appartient pas et que trop, c’est trop. Nous allons prendre nos responsabilités afin que force reste à la loi.



Pour ce qui est du dépôt de ma candidature au titre de la grande coalition de l’espoir/suxali Sénégal, j’ai accompli toutes les formalités requises. Nous avons déposé 66 000 parrainages, ce qui représente le maximum demandé. Je suis totalement convaincu de la validation de ma candidature. »

