Malick Gakou gâte les femmes : « Sur les 19 candidats, mais aucun ne m’arrive à la cheville pour mes actions sociales en faveur d'elles »

Selon le journal le candidat Gakou a promis, une fois à la magistrature suprême de dérouler un programme spécial pour la femme sénégalaise : «Nous sommes 19 candidats, mais il n’y a aucun candidat qui m’arrive à la cheville pour mes nombreuses actions sociales en faveur des femmes. La femme occupe une place centrale dans mon programme



«C’est pourquoi j’ai mis en place la fondation Maternité solidaire qui dépense chaque année une somme importante pour la prise en charge des femmes. Et toutes les quatre heures, une femme perd la vie en la donnant. Ceci est inadmissible», a-t-il déclaré avant de poursuivre :



«C’est parce que je suis orphelin que je me soucie beaucoup de la santé des femmes . On ne peut pas développer le pays sans les femmes et les jeunes. C’est dans cette optique que je m’engage à développer une politique en faveur de la femme qui a été toujours oubliée par les différents présidents qui se sont succédés au (Sénégal)».