Malick Gakou, sur les tracasseries subies par son convoi : «Le gouvernement jette son dévolu sur nous parce que nous incarnons une menace sérieuse»

«Depuis vendredi nous subissons les tracasseries des préfets, lesquels, sur ordre sans doute de leurs supérieurs, nous intiment l’ordre d’arrêter pratiquement notre caravane. L’ambition et l’objectif de ces exécutions sont très clairs, c’est une volonté manifeste de ne pas rendre populaire notre caravane et c’est la raison pour laquelle, le premier Ministre candidat, Amadou Ba et son gouvernement sont en train de tout faire afin de ne pas rendre à notre caravane son caractère populaire», informe-t-il.



Un acte dont il se désole, avant d’annoncer, qu’aujourd’hui tout est clair et manifeste que la coalition «Gakou2024» incarne cette alternative et cette alternance réclamées par les populations sénégalaises, surtout par les jeunes.



«Partout où nous passons, les jeunes, les femmes, les agriculteurs, les pêcheurs, les transporteurs, tout le monde s’accorde à dire que nous incarnons cette nouvelle alternative politique qui renforcera la cohésion nationale et qui apportera les bases du développement économique et social de notre pays», déclare-t-il.



Au moment où nous écrivions ces lignes, le convoi de Malick Gakou a été encore immobilisé au niveau du poste de police à l’entrée de la commune de Matam…

