Malick Ndour, Pdt Conseil régional de Guinguinéo recadre le Pastef : « Cessez d’agiter la lune, éclairez vos incohérences ! » Dans une réaction cinglante, Malick Ndour, membre du Conseil Régional de Guinguinéo, est revenu sur la communication de Pastef et de son président Ousmane Sonko, après la décision du Conseil Constitutionnel sur la loi interprétative. Pour lui, il ne s’agit nullement d’une victoire politique ni juridique, mais d’un échec que le Pastef tente maladroitement de masquer par des « gesticulations » et une « poésie constitutionnelle ».

« Quand le Conseil juge votre démarche nulle et non avenue, vous brandissez ça comme une victoire ? Quelle souplesse d’esprit ! » déclare-t-il, appelant le Pastef à clarifier précisément quelles de leurs propositions ont été rejetées et pourquoi.



Pour Malick Ndour, toute la communication du Pastef n’est qu’« enfumage post-échec maquillé en triomphe moral », accusant le parti d’esquiver l’essentiel et de vouloir « sauver des milliers de patriotes » sans assumer leurs actes.



En conclusion, il ironise sur « la fameuse lune » pointée par Sonko, estimant que c’est le doigt même qui obscurcit le ciel et révèle la gêne de ceux qui cherchent à se soustraire à la loi.



Cette réaction ouvre une nouvelle séquence dans le débat politique post-décision du Conseil Constitutionnel, relançant la polémique sur la sincérité et la portée des initiatives du Pastef.



