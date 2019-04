Malick Sall sur le premier Conseil des ministres : « Nous étions crispés, mais le Président a beaucoup d’humour » Le nouveau ministre de la Justice n’a pas caché sa crispation lors du premier Conseil des ministre du nouveau gouvernement. « Je constate que ça se fait avec beaucoup de sérieux, mais on découvre que le Président a beaucoup d’humour », a déclara Me Malick Sall à L’Observateur. Qui ajoute, « nous autres, les bleus, étions crispés, mais on m’a mis à l’aise par l’ambiance. Honnêtement, le Président a tout fait pour mettre tout le monde à l’aise ».

