Malika: la police met fin à une cérémonie sectaire et arrête 7 personnes La police de Malika est intervenue, hier, dans une maison à Malika où se tenait une cérémonie sectaire, regroupant une centaine de personnes, selon la Rfm. Ce sont les voisins qui ont alerté la police qui a débarqué sur les lieux et 7 personnes suspectées d'être les organisatrices de la cérémonie, ont été arrêtées.

