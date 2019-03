Mamadou Diagne Fada : "Le moment est venu de discuter avec le PDS pour amnistier Karim" Mamadou Diagne Fada, le président des Démocrates Réformateurs, a exprimé le souhait de voir Macky Sall amnistier le fils l’exilé de Me Wade, en l’occurrence Karim Wade.



Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Mars 2019

Ainsi, dans un entretien accordé à L’Observateur, le responsable libéral déclare : « Tout ce que je souhaite, c’est que Karim Wade soit amnistié, qu’il soit en mesure de prendre part à d’autres joutes électorales. C’est mon souhait le plus ardent. Maintenant comment ça va se faire ? Il faut discuter. Le moment est venu de dialoguer, d’entamer des discussions entre le pouvoir et le parti démocratique sénégalais», espère-t-il.

