Mamadou L. Diallo:«Comment se fait-il qu’avec les taux de croissance annoncés depuis 2015 et les 1200 milliards de l’eurobond 2018, Amadou Bâ n’arrive pas à payer les bourses»

Une semaine après la mort du jeune étudiant Fallou Sène, la situation ne semble pas s’apaiser. Le président du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo, a voulu comprendre, comment se fait-il qu’avec les taux de croissance annoncés depuis 2015 et les 1200 milliards de l’eurobond 2018, Amadou Bâ n’arrive pas à payer les bourses et autres aides d’étudiants au Sénégal et à l’étranger. Aux yeux de M.Diallo, dans les circonstances qui ont conduit à la mort de l’étudiant Fallou Sène, sa responsabilité (Amadou Ba) directe est engagée, tout comme celle du ministre de l’Intérieur et du Président Macky Sall lui-même.



« En réalité ce sont les difficultés de trésorerie qui ont conduit à cette situation. L’Etat essaie de les masquer en annonçant des chiffres sur la croissance (les recettes fiscales avec) surestimés ; 1,5 à 2 points de croissance. »



Déroulant son raisonnement, le président du mouvement Tekki a fait savoir que le régime de Macky Sall a sombré dans la mauvaise gouvernance encouragée par le pilotage à vue des projets présidentiels, Centre Abdou Diouf, Cités ministérielles et Building administratif, Domaine industriel de Diamniadio, TER, Ila Touba, etc.



Sur la question de l'eurobond 2018, M. Diallo déclare: « Le FMI complice depuis des années de la supercherie d’Amadou Ba and Co, commence à se réveiller et pose des conditions dans la mobilisation effective de l’eurobond 2018. Il anticipe sans doute sur le fait que le Sénégal ne pourrait pas faire face à ses engagements internationaux, in fine. Et comme d’habitude, le FMI va exiger un ajustement des prix et sans doute des tarifs d’électricité.



Comme je le dis souvent, la macroéconomie ne ment pas. Lorsqu’elle échoue, elle se solde par l’endettement, le chômage des jeunes et la hausse des prix. Macky a échoué. Il doit partir », conclut-il



