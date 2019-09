Mamadou Lamine Diallo : « Le Sénégal est retourné dans l’ajustement structurel après la présidentielle de 2019 »

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Septembre 2019

Le Président du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo dans son tribune Questekki 161 a signalé que le Sénégal est retourné dans l’ajustement structurel après la présidentielle 2019. La vigueur de l’ajustement, insiste-t-il, est contenue jusqu’ici, grâce aux arrangements financiers extérieurs du régime qui amènent de l’argent frais.





La tension des finances publiques, malgré cette bouffée d’oxygène de centaine de millions d’euros, est plus forte que jamais. Une situation qui laisse penser que les arriérés intérieurs sont plutôt de l’ordre de 1500 milliards de FCfa et que les recettes fiscales de ces dernières années ont été surestimées sans doute par un jeu d’écriture comptable.



« L’ajustement sera plus dur, le flux des recettes généré par l’économie réelle est faible par rapport aux dépenses. Si cela continue, il faudra modifier le taux de change réel dans l’économie, les prix relatifs, en clair baisse le coût du travail. Ce sera la position du FMI, si Macky Sall sollicite son concours financier. Au rythme où vont les choses, ce sera le cas », affirme-t-il.



Le parlementaire reste d’avis que Macky Sall connaît bien ce qui se passe. « Ses parrains européens le lui ont dit. Il prépare le terrain politique. Il lui faut recruter des membres de l‘ancienne opposition dans le pouvoir, amadouer les autres par le statut de l’opposition et étouffer les syndicats dans le pacte de stabilité sociale. Tel est l’objectif principal du dialogue national », conclut-il.



