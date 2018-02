Mamadou Lamine Diallo Tekki : « Plus jamais ça. Que Macky Sall nous donne nos cartes d’électeurs »

Prenant la parole il y a quelques minutes, lors de la de la marche de l’Initiative pour des élections démocratiques au Sénégal (qui est une coalition de partis de l’opposition), Mamadou Lamine Diallo a exigé une élection présidentielle 2019 sans bavures et a sommé Macky Sall de donner « les cartes d’électeurs », car, selon le leader de Tekki, 2.500. 000 personnes n’ont pas pu voter lors des Législatives sortantes.



« Plus jamais ça, ce qui s’est passé lors des élections législatives, c’est pourquoi l’opposition du Sénégal a fait cette grande mobilisation pour dire à Macky Sall de donner les cartes d’électeurs.



Que Macky Sall donne les cartes d’électeurs. Il y a eu 2. 500. 000 Sénégalais qui n’ont pas pu voter lors des Législatives, faute de cartes d’électeurs », a martelé Mamadou Daillo Tekki qui a été le premier intervenant du meeting de l’opposition qui va clôturer cette marche du 9 février 2018.



