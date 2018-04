Mamadou Lamine Diallo député : « Ismaila Madior Fall est aussi dangereux que le parrainage »

Dans sa tribune hebdomadaire «Questekki », le député Mamadou Lamine Diallo réclame la démission du ministre de la Justice. Pour le président du mouvement Tekki, « Ismaila Madior Fall est un homme dangereux comme le parrainage »



« Macky Sall lui a confié l’ITIE en même temps que le poste de ministre-conseiller chargé des questions juridiques en quittant la CNRI de Amadou Makhtar Mbow. Cette situation lui a permis de s’imprégner des dossiers concernant l’avenir des ressources minérales du pays et sans doute, conseiller le DSK du pétrole sur les contrats de partage de production signés par le Président Macky Sall. Il est resté muet sur l’affaire Petro tim », écrit M. Diallo. Il affirme que le Pr. Ismaïla Madio Fall est là pour « consolider un un présidentialisme obscur » comme par exemple « asseoir la dynastie Faye Sall ».



S’agissant de l’introduction du parrainage à la présidentielle de 2019, le président du Mouvement Tekki estime que « l’objectif est la liquidation des partis politiques et l’instauration de la « république » des faux indépendants, pour asseoir l’hégémonie de l’Alliance des Prédateurs de la République ».



«Macky Sall choisit désormais les candidats à la présidentielle. Or, en toute rigueur, la modification du régime électoral de l’institution « Président de la République », est du ressort du référendum (article 67 de la constitution) », dit-il.













Rokhaya THIANE