Mamadou Lamine Diallo sur l’inflation : «Les solutions sont attendues de Macky Sall, qui a proclamé que l’opposition est composée de nullards» Selon le leader du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo, les travailleurs doivent s’attendre à une hausse du coût de la vie dans les prochains mois, si, précise-t-il, les politiques de Macky Sall se poursuivent dans le pays. Il estime que la suspension provisoire des taxes annoncée par le ministre des Finances et du budget n’est pas la solution. Pour alerter sur cette question très sérieuse, Mamadou Lamine Diallo de préciser que les décisions doivent émaner du Président Macky Sall.

«Entre Covid-19, inondations, chômage des jeunes, mauvaises campagnes agricoles, manque d’engrais et enfin hausse du coût de la vie, il est temps de rompre, pour les centrales syndicales, la trêve signée en 2012. Les sacrifices des travailleurs n’ont servi qu’à enrichir l’oligarchie de la Famille FayeSall», a d’emblée cogné Mamadou Lamine Diallo.



Poursuivant, il n’y va pas par quatre chemins pour se prononcer sur la hausse du coût de la vie. Il précise que pour faire face à la crise économique mondiale née de la Covid-19, les pays riches ont fait fonctionner la planche à billets, avant de rajouter que les banques centrales ont injecté des liquidités dans l’économie.



Dans cette dynamique il éclaire en disant qu’«on sait que cela débouche toujours sur l’inflation, la hausse du coût de la vie. Le régime de Macky Sall fera face donc à de l’inflation importé».



Selon lui, la décision du gouvernement de supprimer les taxes sur certaines denrées n’est pas la solution. Mamadou Lamine Diallo estime que «…si le chef de l’État veut faire de l’économie, de trouver les moyens de faire face aux effets de l’inflation importée sur le coût de la vie, la suspension provisoire des taxes opérée par Abdoulaye Daouda Diallo n’est pas une solution. Nous attendons les solutions de Macky Sall, qui a proclamé, urbi et orbi, que l’opposition est composée de nullards», a-t-on lu dans le document.



Poursuivant son analyse l’économiste de formation de s’intéresser cette fois à la réfection du building administratif : «On est frappée par le scandale des éléphants blancs du régime. J’ai toujours été choqué par les chantiers du building administratif Mamadou Dia et l’Université Amadou Makhtar Mbow, parce que je connais ces grandes personnalités. Le building administratif sera fermé pour six mois au moins. C’est scandaleux pour une simple réfection d’un building construit pendant la période coloniale».



«il est bon de rappeler que combler les pertes de l’état alimente l’inflation»

Le leader du mouvement Tekki de faire des révélations. Il soutient que Macky Sall a toujours déroulé le tapis vert à Adama Bictogo et lui a confié le business des visas d’entrée et la construction de l’Université Amadou Makhtar Mbow, en offres spontanées, avant de préciser en ces termes : «C’est le fiasco et des pertes sèches pour l’État. Il est bon de rappeler que combler les pertes de l’État alimente l’inflation».

