Mamadou Lamine Diallo, un ingénieur économiste à la conquête du pouvoir Par Babacar Papis Samba L'offre politique de Mamadou Lamine Diallo est dans une perspective de remise en cause des politiques publiques qui ont mené le pays dans le gouffre, après plusieurs décennies de politiques extraverties, d'amateurisme, de tâtonnements, de malversations financières et d'impunité. Malgré ce constat amer Mamadou Lamine Diallo rejette d'emblée les positions radicales ou extrémistes, qu'il préfère à une rupture responsable qui passe par la réforme du système et le redressement de l'économie du pays.

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Mars 2024 à 09:57 | | 0 commentaire(s)|

Le leader de Tekki semble maîtriser ce qu'il dit, ce qu'il veut faire et où il veut mener le pays.

C'est ainsi qu'il. propose une voie alternative qui pose les bases du développement du Sénégal et de l'Afrique.



La gestion étatique du foncier et des ressources naturelles occupent une place centrale dans sa politique de développement.



Et pour lui l'effectivité de cette politique doit forcément passer par la gouvernance démocratique du foncier qui est un impératif et une nécessité face aux multiples enjeux qui sont autour de cette question.



Il figure également dans son programme la bonne gestion des resources minérales du pays, la redynamisation de la pêche artisanale, la protection de l'environnement, la défense de l'industrie nationale, l'appui au privé national, la sécurisation des emplois, la création de richesses, l'encadrement, la formation et l'assurance de l'avenir des jeunes.



Mamadou Lamine Diallo s'inscrit dans une perspective de repositionnement historique du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest, comme il est d'avis que l'Afrique doit définir la trajectoire économique du monde.



Pour Mamadou Lamine Diallo la modernisation de l'Etat sera le socle d'une industrialisation planifiée et d'une souveraineté alimentaire garantie.



Pour ceux qui ignorent son parcours professionnel Mamadou Lamine Diallo est un économiste, ancien fonctionnaire de la Banque mondiale (BM), de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), de la Primature du Sénégal et de la Commission de l'Union africaine, diplômé de l'Ecole Polytechnique de Paris, puis de l'Ecole des Mines de Paris et Docteur de son état.



Il est l'auteur de deux ouvrages, " Les Africains sauveront-ils l'Afrique" et " Le Sénégal, un lion économique".



Mamadou Lamine Diallo : " Le Sénégal peut changer de cap en s'inscrivant dans une nouvelle dynamique de développement qui fera appel à des valeurs qui s'appuient sur la compétence, le mérite, la citoyenneté, le patriotisme, la bonne gouvernance, la vertu, la probité.



Il cherche à redonner de l'espoir aux populations désemparées qui cherchent une voie de salut qui leur permettra de se sentir à l'aise dans leur pays, au lieu d'errer sur les routes cahoteuses et incertaines du monde.



Ils sont nombreux les Sénégalais qui suivent de très près Mamadou Lamine Diallo, et le préjugé favorable qu'ils ont sur lui est à la mesure de ses ambitions pour le Sénégal. Maintenant c'est à lui de montrer que la grande attente des Sénégalais pour le développement peut bien passer par lui.



Et pour ce faire il lui faudra aller, au-delà de son bassin électoral qui est majoritairement composé d'intellectuels et de gens très avertis, vers les autres couches de la population qui pourront lui être d'un grand apport dans son élan de conquête du pouvoir.



Quand nous avons fait un simulacre de sondage sur Mamadou Lamine Diallo , ils sont nombreux les Sénégalais qui le trouvent intéressant, mais qui regrettent le niveau d'élevation de son discours qu'ils n'arrivent pas à décortiquer à sa juste valeur. Et parmi les gens que j'ai rencontrés, j'en ai vu certains qui sont loin d'être bêtes et qui font pourtant partie de ce lot. Et c'était ma grande surprise!



Au-delà des questions d'économie et de finances qu'il semble très bien maîtrisé Mamadou Lamine Diallo gagnerait alors à orienter son discours sur des questions terre à terre qui pourront enrichir son offre politique.



Je tiens à le dire je n'ai pas rencontré sur ma route quelqu'un que Mamadou Lamine Diallo laisse indifférent. Mais comme l'électorat sénégalais est assez spécial c'est à lui de jouer et de montrer qu'il a le meilleur profil pour diriger ce pays à partir de 2024.

Babacar Papis Samba.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook