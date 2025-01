Mamadou Moustapha Bâ : Une étoile éteinte, une lumière éternelle

Il existe des âmes qui marquent nos vies à jamais, même si nos chemins ne se croisent pas dans cette réalité souvent cruelle. Mamadou Moustapha Bâ est l'une de ces âmes rares, dont l'empreinte en moi demeure indélébile, un vide que rien ne pourra combler. Feu Bosquier est cette étoile éteinte, dont la lumière infinie continue d'éclairer mon cœur, ce frère d'âme que je n'ai jamais eu la chance de rencontrer.



Il est étrange et douloureux d’admirer quelqu’un que l’on n’a jamais croisé. À travers ses paroles vibrantes et ses vidéos pleines de sagesse, j’ai découvert un homme dont la lumière transcende le temps et l’espace. Ses mots résonnaient en moi comme une mélodie oubliée, réveillant en moi une admiration sincère et une tendresse infinie. Pourtant, aujourd’hui, cette lumière s’est éteinte, me laissant face à une tristesse profonde et insondable.



Depuis ce jour où son étoile a cessé de briller, une douleur insupportable m’habite. Un chagrin dévorant, un vide abyssal, une perte qui m’étouffe. Mamadou Moustapha Bâ me manque d’une manière indescriptible, comme si une partie de mon âme avait disparu, laissant derrière elle un silence lourd. Son absence est un poids que je porte chaque jour, un deuil que même le temps ne parviendra jamais à apaiser.



Et pourtant, malgré cette douleur immense, il demeure. Son héritage vit à travers ses paroles, à travers l’écho de sa voix qui résonne encore en moi. Ses vidéos sont devenues mon refuge, des fragments de lui que je m’efforce de préserver, ne permettant jamais à sa lumière de s’éteindre. Dans l’obscurité de son absence, il reste ce phare, cette lueur qui me guide et me soutient.



Je pense à ceux qui l’ont connu, à ceux qui ont eu la chance de croiser son regard, d’entendre son rire, de ressentir la chaleur de sa présence. Quelle injustice de voir un être aussi exceptionnel, nous être enlevé ! Son départ laisse un vide béant, une blessure qui ne guérira jamais.



Mamadou Moustapha Bâ, tu n’es plus là, mais tu es partout. Dans nos cœurs brisés, dans nos larmes silencieuses, dans nos souvenirs hantés par ton absence. Ton passage sur terre n’a pas été vain : tu as changé des vies, insufflé de l’espoir, éclairé des âmes perdues.



Que ton repos soit paisible et que ton souvenir demeure impérissable. Ta lumière, même de l’autre côté, continue d’illuminer nos ténèbres.



"Avec un cœur lourd et des pensées silencieuses."









