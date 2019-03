Mamadou Ndoye sur un éventuel 3e mandat de Macky Sall : “Ce sera comme pour les 5 ans qui ont débouché sur 7" Mamadou Ndoye doute encore de la sincérité du Président Macky Sall qui a indiqué qu’il n’est pas question pour lui de briguer un 3e mandat.

Rédigé par leral.net le Samedi 16 Mars 2019 à 11:02 | | 0 commentaire(s)|

"Sur le 3e mandat, ce sera exactement comme avec l'histoire des 5 ans qui ont débouché sur 7. Sa Cour constitutionnelle lui dira, le moment venu, qu'il lui est bien possible, au regard de la loi, de le briguer", à confié au journal Les Echos, l’ancien Secrétaire de la Ligue démocratique (Ld).



Le consultant pour la Banque mondiale a également jeté une grosse pierre dans le jardin des transhumants. "Tant que les questions alimentaires seront aussi déterminantes qu'elles le restent dans le jeu politique, ce phénomène aura encore de beaux jours devant lui", a-t-il dit. Mamadou Ndoye a également plaidé la préférence nationale et dénonce l’attribution des marchés publics aux entreprises étrangères. Sur ce plan, a-t-il dit, “ le régime de Wade était meilleur".

