Maman Rose, scénariste: "Je prépare quelque chose qu'on n'a jamais vu au Sénégal"

La scénariste Maman Rose réfute l’idée selon laquelle les séries sénégalaises sont trop nombreuses, ni qu’elles pervertissent les plus jeunes. « Les séries n’encouragent pas les mauvaises mœurs, mais les dénoncent », dit-elle. D'ailleurs, révèle Maman Rose, "je prépare quelque chose qu'on n'a jamais vu au Sénégal". Et de préciser sa pensée : « ‘’Clara’’ est une série qui n’a jamais existé au Sénégal. C’est un projet soutenu par des icônes de la culture qui ne mêlent pas leur nom et leur image dans n’importe quel projet ».