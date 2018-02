Mame Adama Gueye annonce sa candidature: "je fais le serment devant Dieu et devant le peuple que..."

Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Février 2018 à 01:34 | | 0 commentaire(s)|

Mame Adama Gueye, président du mouvement Sénégal Bou Bess a annoncé ce samedi sa candidature pour l'élection présidentielle de 2019. Il a fait cette annonce à l’occasion du lancement officiel de son mouvement "Sénégal Bou Bess".

élection présidentielle au Sénégal va se tenir le 24 février 2019. Ainsi, les hommes politiques préparent activement cette échéance. C’est le cas de Mame Adama Gueye qui a annoncé ce vendredi sa candidature pour ce rendez-vous. Il en a fait annonce à l’occasion du lancement officiel de son mouvement "Sénégal Bou Bess".



« J’ai décidé, sur la proposition du mouvement et avec l’accord de ma famille, de me porter candidat à l’élection présidentielle de 2019. En le faisant je mesure la gravité de cette décision et ma responsabilité au regard du sens que je donne à cet engagement vis à vis de mes concitoyens ». A déclaré Mame Adama Gueye



En poursuivant, il a juré devant Dieu et devant les populations sénégalaises que sa candidature est motivée par le désir de servir le peuple sénégalais : « Je fais le serment solennel devant Dieu et devant le peuple sénégalais que j’aspire à la haute responsabilité de Président de la République dans le but exclusif de servir notre vaillant peuple et ses intérêts supérieurs ».



Le candidat compte se baser sur son mouvement et sur toutes les forces vives du pays pour accéder au Palais : « Notre mouvement Sénégal Bou Bess entend porter ce projet en partage avec toutes les forces vives de la Nation et tous les patriotes qui placent les intérêts supérieurs de la Nation au-dessus de tout autre intérêt. Nous entendons inscrire notre démarche et nos actions dans une dynamique trans-partisane et transgénérationnelle». A-t-il ajouté.



Pressafrik.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook