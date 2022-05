Mame Diène Ndiaye limogé le mois dernier : Les raisons du départ du Commandant des pompiers On en sait un peu plus sur les raisons du limogeage du Commandant du Groupement d'Incendie et de Secours n°2, de Thiès, Commandant Mame Diène Ndiaye.

D’après les sources du quotidien « L’As », le ministre de l’Intérieur reproche à l’officier des sapeurs-pompiers, d’avoir tenu une communication inappropriée au cours d'un panel organisé par le Centre des Hautes Etudes de Défense et de Sécurité (Cheds), sur la gestion de la sûreté et de la sécurité des grands évènements sportifs, relative au décès d'un haut gradé étranger.



C’est la raison pour laquelle, le Commandant Mame Diène Ndiaye a été relevé de ses fonctions de Commandant du Groupement d'Incendie et de Secours n°2, au mois d’avril.



Le limogeage du commandant Ndiaye, au relent d’un règlement de comptes, suscite beaucoup d’interrogations, car son péché fut juste d’avoir dénoncé un système sanitaire malade.



Est-ce un crime ? Et qui a vendu la mèche au ministre de l’Intérieur ?



Aussi, faudrait-il souligner que les panélistes ont une certaine liberté d’expression, d’autant que l’assistance est constituée en grande partie de personnes assermentées. A relever, en outre, que le commandant Ndiaye a été remplacé par un frère du Général Cissé, directeur du Cheds. Un hasard ?



