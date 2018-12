Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Mame Gor insulte la famille de Wally Seck : Ce qui s’est réellement passé ? Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Décembre 2018 à 16:00 | | 0 commentaire(s)| Une nouvelle guerre a éclaté ce week-end entre le frere de Wally Seck, Seydina et Mame Goor Diazaka. La réponse du chanteur aux dreadlocks a été très violente.



Il fait le buzz malgré lui. Depuis son concert au Cices devant un maigre public, Mame Goor Diazaka est la risée des internautes sur les réseaux. Certains ont même utilisé son pseudonyme dans des expressions : « Diazakhalisé, Diazakalisation… »



Ce samedi, alors que Wally faisait salle comble en Gambie, son frère Alioune Seck a publié sur facebook : « Yaw ken doula Diazakalizei».



Un post qui a du mal à passer devant un Mame Goor Diazaka très amer en ces temps qui courent. L’ex-manager de Bamba J Fall a utilisé la « tronçonneuse » pour laver l’affront et en promettant d’y revenir, comme le constate « Viber Radio ».



“Khalé bou yarou woul deeg loum warta deg. Mano am sa baye mou def louné weng … ba niep khamko, am sa mak kene khamoul gorleu wala djiguene, yaw sa bopou amo métier ba paré di diéma khasté dina nieuwat ak benene (Un enfant mal éduqué, entendra toujours quelque chose qui lui ferai mal. Ton père a fait ce que nul n’ignore et ton frère aux tendances sexuelles inqualifiables. Et toi qui n’a pas de métier, tu essayes de dire des méchancetés. Je reviendrai avec une autre réplique).”



