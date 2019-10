Mame Maty Mbengue sur les menaces du Préfet de Dakar : « Il nous fatigue vraiment, mais… »

Les occupants des immeubles des ex-Lionnes aux Hlm-Maristes digèrent mal la menace du préfet de Dakar de leur couper l’eau et l’électricité, pour les contraindre à quitter les lieux. Joint par « Seneweb », Mame Maty Mbengue, membre du collectif des habitants, ne cache pas son amertume.



« Le préfet de Dakar fait dans l’intimidation et il nous fatigue vraiment. Il y a beaucoup de gens malades ou traumatisés par son attitude. Nous ne refusons pas de quitter les lieux, nous voulons juste être rassurés », indique Mame Maty Mbengue.



Au total, pas moins de 450 personnes risquent d’être déguerpies pour « des raisons de sécurité ». « Nous sommes conscientes des risques que nous encourons. Mais, nous voulons quitter sur des bases claires. Nous avons acquis nos maisons en bonne et due forme. Nous voulons juste être édifiées sur les conditions et modalités d’indemnisation, savoir s’il nous sera possible de récupérer nos maisons après démolition entre autres… », signale notre interlocutrice.



Par ailleurs, le collectif se dit rassuré par les propos, tenus par le nouveau directeur de la Sn Hlm, à l’occasion de leur rencontre. Toutefois, il invite l’Etat du Sénégal « à poser des actes concrets, allant dans le sens de respecter les droits de toutes les parties ».











