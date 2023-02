Mame Mbaye Niang: "Ousmane Sonko n'a pas eu le courage de venir se défendre. Il a bel et bien reçu sa convocation"

Le renvoi du procès opposant Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko n'agrée pas Mame Mbaye Niang et ses avocats. Ils sont contre tout renvoi du procès. D'aprés, eux, après avoir pris connaissance de la citation à comparaître, une convocation a été dûment remise à Ousmane Sonko par le biais de son vigile Lamine Sonko, mandaté en son nom.



" Par respect au tribunal, je suis venu mais Ousmane Sonko n'a pas le courage de venir se défendre et de produire le rapport qui m'incrimine, alors qu'il a passé tout son temps à m'accuser et à mentir. Selon le procureur, la demande de renvoi n'est pas motivée. Ousmane Sonko a bel et bien reçu sa convocation ", a déclaré Mame Mbaye Niang.