« Mame Mbaye Niang n'est plus ministre de la République » (Hélène Tine)

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Juillet 2018 à 12:57 | | 0 commentaire(s)|

En tournée sur la Petite côte, la responsable du mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail (M7), Elène Tine a jeté en pâture le ministre Mbaye Niang, notamment sur le scandale de la Prodac qui n’a pas encore livré tous ses secrets.



"L'affaire du Prodac qu'on essaie d'étouffer, ne passera pas. Mame Mbaye Niang n'est plus ministre de la République. Depuis que le Sénégal est le Sénégal, c'est la première fois qu'un ministre démissionne et la nuit, on part chez lui le chercher. Qu'il sache que le peuple ne laissera pas cette affaire, nous interpellons l'Ofnac qui est devenu une coquille vide... ", a déclaré Elène Tine citée par Dakaractu.



Rappelons que dans une fuite d’un audit de l’Inspection générale des Finances (IGF), Mame Mbaye Niang a été cité dans le scandale financier concernant le Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac), une structure rattachée au ministère de la Jeunesse qu’il dirigeait avant d’être remplacé par Pape Gorgui Ndong.



Il a été question de faute de gestion, en raison du non-respect des procédures du code des marchés publics… et des règles d’exécution de la dépense publique conformément à l’article 57 de la loi organique sur la Cour des Comptes.











Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook