Mame Mbaye parle du scandale au Prodac : "C’était une cabale montée contre ma personne"

Mame Mbaye Niang a de nouveau clamé son innocence dans le scandale financier du Programme national des domaines agricoles (Prodac). En entretien avec Walf Quotidien, paru ce vendredi, le Ministre du Tourisme a dénoncé un complot qui vise selon lui, à le nuire. «Je me suis suffisamment exprimé sur ce sujet. L’affaire Prodac, c’était une cabale montée contre ma personne. Cela ne peut pas être une faute de gestion, parce que je ne gérais pas le Prodac. Je n’ai pas de responsabilité de gestion dans ce programme. Quand on n’est ni administrateur de crédit, on ne peut pas être lié. Je n’ai toujours pas vu les personnes qui m’accusaient. Mais, c’est dans l’ordre naturels des choses », répond aux journalistes qui l'interrogeaient.



A la question de savoir qui, il soupçonne d’être derrière ce complot ? L’ancien Ministre de la jeunesse de dire : « Je passe en longueur de journée à défendre des positions qui ne sont pas en faveur de certains leaders. Le régime a des adversaires qui peuvent être à l’intérieur».